جامعة جازان: قدمنا أكثر من 37 ألف محاضرة للطلاب خلال أسبوعين

أنهى أكثر من 46 ألف طالب وطالبة بجامعة جازان أسبوعهم الدراسي الثاني «عن بعد» بعد استئناف الدراسة وسط خدمات أكاديمية وإلكترونية متقدمة وفرتها الجامعة؛ حيث يقوم 2694 أستاذًا بتدريس 2233 مقررًا لأكثر من 46418 طالبًا وطالبة خلال الفصل الدراسي الحالي.

وقال رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ إن الجامعة في ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، تواصل تقديم وتسخير كافة إمكاناتها وخدماتها الأكاديمية عبر منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا، منوهًا بمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لجهود الجامعة، بما يعزز أداء دورها المعرفي والتنموي.

Advertisements

وأضاف أن تميز طلبة الجامعة وشغفهم بالتعلم والإبداع وإصراهم على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا هو محل فخر الجميع، موجهًا شكره لأولياء الأمور، مؤكدًا أنهم شركاء للجامعة في صناعة وتحقيق النجاح.

فيما أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن الجامعة تمتلك من الخبرة والتجربة في مجال التعليم الإلكتروني ما يجعلها رائدة في هذا المجال، مضيفًا أن استئناف الدراسة عن بعد لهذا الفصل تم الاستعداد له منذ وقت مبكر، بجانب إطلاق العمادة مبادرةً لتنمية قدرات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم في مجال التعليم الإلكتروني.

وأشار غاشم إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال نصف شهر منذ استئناف الدراسة أظهرت تميزًا في الأداء؛ حيث بلغ عدد المحاضرات المقدمة 37567 محاضرة، وبلغت مدة المحاضرات الزمنية أكثر من 89 ألف ساعة، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 10321 لوحة نقاش، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 871747 ملفًّا.