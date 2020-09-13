«الصحة» توضح كيفية التعامل مع مصاب كورونا المتواجد بنفس المنزل

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الخاصة بطريقة التعامل مع مصاب كورونا، الذي يتواجد في منزل يعيش به أشخاص غيره، بما يضمن سلامتهم وعدم انتقال العدوى لهم.

وذكرت وزارة الصحة أنه يجب اتباع التالي:

- البقاء على مسافة مترين من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.

- ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع الشخص المصاب أو أدواته الشخصية كالأطباق.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية التي يستخدمها المريض كأطباق الطعام أو النظارات أو المناشف أو الفراش أو الإلكترونيات مثل: الجوال.

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- تطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيرًا مثل مفاتيح الأنوار ومقابض الأبواب.

- غسل اليدين قبل وبعد لمس المريض أو أدواته أو طعامه لمدة لاتقل عن 40 ثانية

- غسل الملابس وأغطية الفراش الخاصة بالمعزول بالماء الدافئ والمنظفات وتجفيفها جيدًا.

- توعية الأطفال حول سبل الوقاية وحمايتهم من انتقال العدوى.

- عند ظهور أي أعراض مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس توجه فورًا لأحد عيادات تطمن.