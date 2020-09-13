السعودية اليوم / تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 376 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 6635 حالة، فيما بلغ أجمالي حالات الوفيات 109 شخصًا.

// انتهى //

03:33ت م

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تونس 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات .وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 6635 حالة، فيما بلغ أجمالي حالات الوفيات 109 شخصًا.// انتهى //03:33ت م0134

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