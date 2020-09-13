السعودية اليوم / تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غامبيا



بانجول 24 محرم 1422 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

سجلت غامبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغامبية في بيان لها ، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 3413 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 103 شخصًا.

// انتهى //

02:15ت م

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بانجول 24 محرم 1422 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسسجلت غامبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة الغامبية في بيان لها ، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 3413 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 103 شخصًا.// انتهى //02:15ت م0124

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