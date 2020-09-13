عاجل.. التحالف يشن غارات عنيفة على معسكرات الحوثيين في صنعاء

الأحد 13 سبتمبر 2020

نفذت مقاتلات التحالف العربي، فجر الأحد، غارات عنيفة، استهدفت مواقع وثكنات عسكرية، تابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية، في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر ميدانية لبوابة “إرم نيوز“، إن: ”قوات التحالف العربي استهدفت عبر طائراتها الحربية، مواقع ومعسكرات الحوثيين، الواقعة في أماكن مختلفة من مدينة صنعاء“.

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وبحسب المصادر، فإن: ”المواقع التي استهدفتها قوات التحالف العربي، هي قاعدة الديلمي الجوية، ومحيط مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى أنها إستهدفت معسكر حي النهضة“.

كما استهدفت الغارات بحسب المصادر ذاتها، معسكر السواد في مديرية حزيز، و معسكر الصمع بمديرية أرحب.

وكان طيران التحالف العربي، نفذ فجر أمس قصفا مماثلا، كبد ميليشيات الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة، لا سيما على صعيد الأليات والمعدات العسكرية الثقيلة.