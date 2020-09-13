شكرا لقرائتكم خبر عن «التوعية البيئية» تكشف مصدر الغازات الكريهة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت لجنة التوعية البيئية، مع أحد المغردين عبر "تويتر"، يشكو من ‏رائحة غازات كريهة داخل النطاق الإشرافي للهيئة الملكية بالجبيل. وقالت اللجنة:" ‏يقوم فريق الاستجابة للبلاغات البيئية بجولات ميدانية وأخذ قراءات لجودة الهواء ولله الحمد لم يتم تسجيل تجاوزات خلال الساعات الماضية وبحسب اتجاه الرياح تبين أن المصدر لهذه الانبعاثات من خارج النطاق الإشرافي للهيئة الملكية بالجبيل وجرى التواصل مع الجهة المتسببة لوقف هذه الانبعاثات".

وكان أحد المغردين قال: "‏رائحة غازات كريهة ومؤذية جدا الرجاء حل المشكلة أعاني من حساسية في الصدر".