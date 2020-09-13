شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يطارد السيارات الخليجية.. ومناشدات بتمديد المهلة والان نبدء بالتفاصيل

اشتكى عدد من ملاك السيارات الخليجية التي تحمل لوحات غير سعودية في المنطقة الشرقية، من حجز مركباتهم وإجبارهم على دفع رسوم 350 ريالا، مقابل استعادتها، مشيرين إلى أن القرار يلحق بهم الضرر ويعطل مصالحهم، وطالبوا بتمديد المهلة، حتى انتهاء جائحة « كورونا ».

جاء ذلك مع بدء تطبيق قرار سحب المركبات الخليجية التي تحمل لوحات غير سعودية والتي تجاوزت مدة بقائها أكثر من 6 أشهر داخل المملكة.

وأوضح المواطن عصام الراجحي أنه تم حجز مركبة أحد أصدقائه وإجباره على دفع الرسوم المالية، بالإضافة إلى توقيعه تعهدا بعدم قيادة المركبة، مؤكداً أن السيارة لا تزال في الحجز. وطالب المرور بالتعاون مع المواطنين وتأجيل حجز المركبات إلى ما بعد زوال جائحة «كورونا»، مبيناً أن الحجز يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتكبدهم مبالغ طائلة لسيارات الأجرة.

وطالب المواطن عبدالعزيز الشهراني، «المرور» بتخفيف القرار، مؤكداً أن حجز المركبة والمنع من استخدامها يلحق الضرر ببعض المواطنين الذين لا يملكون سوى تلك المركبة، وأشار، في الوقت ذاته، إلى ضرورة التزام المواطنين بالقرار.

بدورها تواصلت ”الخليج 365” مع كل من مدير مرور المنطقة الشرقية العميد علي الزهراني، ومتحدث المرور العقيد منصور الشكرة، عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، ولم يتم الرد على الاستفسارات حتى مثول الصحيفة للطبع.