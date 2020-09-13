شكرا لقرائتكم خبر عن الشلعان: الأرقام أكبر دليل على نجاح المنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع لإنجاح منظومة التعليم الرقمية، التي بدأت أولى خطواتها بمنصة مدرستي، مشيرا إلى أن الأرقام التي سجلتها المنصة أكبر دليل على نجاح المنظومة.

وأضاف، خلال تفقده عددا من المدارس، إن هناك جهودا عظيمة بذلت، وعمليات التطوير مستمرة لتقديم خدمة تعليمية تلامس الواقع وتحاكي التعليم المدرسي.

وبين «الشلعان» أن هذه الجهود يمكن ترجمتها من واقع الأعداد الكبيرة التي تتعامل مع المنصة، مشيداً بأداء جميع الكوادر في مواجهة التحديات لاستمرار الرحلة التعليمية، وثمن الدور المحوري للمعلمين والمعلمات الذين قدموا جهودا مضاعفة في عمليات الدعم والمساندة المستمرة لأولياء الأمور والطلبة وتقديم المحتوى التعليمي في الحصص الافتراضية وعمليات التقييم.

يذكر أن جولات مدير التعليم، شملت سير الدراسة في الفصول الافتراضية بعدد من المدارس الثانوية والمتوسطة صباحاً والمدارس الابتدائية في الفترة المسائية.

واختتمت جولة الأسبوع الثاني بزيارة مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بقسميه المتوسط والثانوي وبرامج الموهوبين، وتابع عددا من الحصص الدراسية الافتراضية.