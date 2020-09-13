شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 24 ألف جريح ومصاب يمني داخل المملكة وخارجها والان نبدء بالتفاصيل

تواصل المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية علاج الجرحى والمصابين اليمنيين وتقديم مختلف الخدمات الطبية لهم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. استفاد من هذه الخدمات منذ إنشاء المركز في مايو 2015 حتى الآن أكثر من 24 ألف جريح ومصاب يمني. وقام المركز بعلاج 9,279 جريحًا داخل المملكة و9,014 جريحًا داخل اليمن، ونقل 518 جريحًا ومصابًا لعلاجهم في الأردن والسودان والهند على نفقة المملكة، وعلاج 5,138 مستفيدًا في مراكز الأطراف الصناعية في عدن ومأرب وتعز. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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