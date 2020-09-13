شكرا لقرائتكم خبر عن .. ومواد إيوائية لـ 156 نازحا بالجوبة والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مواد إيوائية للنازحين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، استفاد منها 156 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وجرى توزيع 27 خيمة، و126 بطانية، و54 بساطا، و27 حقيبة إيوائية.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر .. ومواد إيوائية
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