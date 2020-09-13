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مبادرة تمكين رقمي لطلاب الرياض

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دشنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض ومؤسسة تكافل، مبادرة التمكين الرقمي، لتقديم الدعم للطلاب والطالبات المسجلين في تكافل.

وستوفر المبادرة 2471 جهازا لوحيا ذكيا مع شرائح بيانات لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي كدفعة أولى سيتبعها عدة دفعات لتسهيل عملية التعليم عن بعد للطلاب والطالبات.

وقال مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي إن «تعليم الرياض» شكلت لجنة للتعليم الإلكتروني لمتابعة التقارير الميدانية يوميا، وجهود الدعم المقدمة لقادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم، في رحلة التعليم عن بعد عبر والمنصات المساندة، لأكثر من 4700 مدرسة.

وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي بالإدارة عبدالرحمن السبيل، أن الدفعة الأولى من المبادرة تشمل 2471 جهازا لوحيا مع شرائح بيانات، لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، تتبعها مراحل أخرى، يتم تسليمها عبر مكاتب التعليم، بالتنسيق مع «تكافل»، وفق معايير استحقاق معتمدة.

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