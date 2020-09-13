شكرا لقرائتكم خبر عن 44 طن سلال غذائية لمتضرري صعدة والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته بدون تمييز.
قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة تعز بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 758 خدمة وُزعت على 387 مستفيدا خلال أغسطس 2020 . وتضمنت 14 خدمة أطراف صناعية استفاد منها 14 مريضا، و43 في حالات قياس الأطراف لـ 41 فردا، و14 تدريب على الأطراف استفاد منها 14 شخصا و20 في التأهيل الفني «الصيانة» استفاد منها 19 فردا، و667 في العلاج الطبيعي «الفيزيائي» لـ 299 فردا.
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