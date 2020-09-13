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44 طن سلال غذائية لمتضرري صعدة

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 44 طنًا و400 كيلو جرام من السلال الغذائية في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1800 نازح ومتضرر.

ويأتي ذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته بدون تمييز.

قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة تعز بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 758 خدمة وُزعت على 387 مستفيدا خلال أغسطس 2020 . وتضمنت 14 خدمة أطراف صناعية استفاد منها 14 مريضا، و43 في حالات قياس الأطراف لـ 41 فردا، و14 تدريب على الأطراف استفاد منها 14 شخصا و20 في التأهيل الفني «الصيانة» استفاد منها 19 فردا، و667 في العلاج الطبيعي «الفيزيائي» لـ 299 فردا.

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