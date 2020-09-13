شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف ساعة دراسية بجامعة الجوف في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت العمادة أن النظام شهد خلال أسبوع تسجيل دخول نحو 113024 مستخدمًا، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 5987 لوحة، وبلغت التقييمات في النظام 36903 تقييمات، وعدد الملفات المتاحة على النظام 5956 ملفًا.
وقدمت عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة عددًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، حول كيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد لطلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة للعام الجامعي الحالي؛ بهدف تعريفهم على نظام بلاك بورد وكيفية استخدامه والتمكين للوصول إلى المقررات الدراسية والتعامل مع الأدوات والتعرّف على أساليب التعلّم عن بُعد والفصول الافتراضية.
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