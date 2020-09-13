شكرا لقرائتكم خبر عن فرعان لجائزة المدينة المنورة بدورتها السادسة والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة، تخصيص فرعين للجائزة في دورتها السادسة لهذا العام، الأول «التميّز في إدارة العمل عن بُعد»، والفرع الثاني «التميّز في إدارة الأزمات والمخاطر» فيما ستقتصر جائزة الأداء الحكومي المتميز على هذين الفرعين فقط استثنائياً هذا العام مواكبةً للمستجدات، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا

وأوضح الأمين العام لمؤسسة جائزة المدينة المنورة م. محمد عباس أنه تم تخصيص الفرع الأول «التميّز في إدارة العمل عن بُعد» انطلاقاً من مفهوم تطوير أداء الأعمال والاستفادة من التقدم الحاصل في وسائل الاتصال والتقنية الرقمية في ظل ما فرضته هذه الأزمة من ضرورة دعت لاتخاذ تدابير وقائية واحترازية، وأن استحداث هذا الفرع سيكون حافزاً للجهات لتقوّم بحوكمة أعمالها المختلفة وتحويلها إلى خيار الخدمات الإلكترونية والعمل عن بُعد، مع قياس إنتاجية موظفيها في حال تعذر حضورهم لمقرات العمل، واستمرار تقديم الخدمات سواء للموظفين أو المستفيدين من المراجعين.

وتعمل الأمانة العامة للجائزة على تطوير فروع الجائزة لمواكبة متغيرات العمل ومستجدات بناء معايير وقياس الأداء والإنجاز، وانطلقت بثلاثة أفرع في دورتها الأولى لتصل بعد دمج عدة فروع واستحداث فروع جديدة في دورات سابقة، إلى خمسة فروع هي: التميّز في تحقيق رضا المستفيدين، والتميّز في أنظمة الجودة والتحسين المستمر، والتميّز في متابعة تنفيذ المشاريع، والتميّز في توظيف وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتميّز في توظيف وخدمة المرأة.