شكرا لقرائتكم خبر عن 80 دورة مجانية تزامنا مع «عالمي» الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. محمد القاسم أن الهيئة حرصت على إقامة عدد من البرامج التدريبية، بالإضافة إلى التنظيم والمشاركة في 2539 مشاركة توعوية نفذتها الهيئة للتعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وأثرها في المجتمع والتعريف بالخدمات الإنسانية للهيئة خلال العام 2019 /2020م، حيث تنوعت ما بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع، فضلا عن البرامج التثقيفية.
وأضاف إن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استفاد منه قرابة 100 ألف شخص خلال العام الجاري، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التثقيف المجتمعي قرابة 79 ألف مستفيد.
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