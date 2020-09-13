شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يواصل تراجعه لأقل من 700 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 643 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 325050 حالة، بينها 18974 نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1343 حالة حرجة، كما تم تسجيل 903 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 301836 حالة.

وأوضحت الصحة أن حالات الإصابة المسجلة منها 41 % إناثا و59 % ذكورا، فيما بلغت نسبة الأطفال 10 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 5 %، بينما بلغ عدد الوفيات 4240 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة «يرحمهم الله جميعا»، لافتةً إلى أنه تم إجراء 41178 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.