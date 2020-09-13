شكرا لقرائتكم خبر عن 118 جهة حكومية تناقش معايير صناعة المبادرات والان نبدء بالتفاصيل

تعقد إمارة مكة اليوم الأحد حلقة نقاش افتراضية «عن بُعد» مع 118 جهة حكومية، لتوضيح معايير صناعة المبادرات، وفق أهداف ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، وذلك قبل يوم من استقبال مبادرات الجهات الحكومية والخاصة.

وبيَّن المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري، أن حلقة النقاش التي ستعقد اليوم، مخصصة لمنسقي المبادرات المعتمدين لدى أمانة ملتقى مكة الثقافي، وتسعى إلى تعريف المنسقين بأهداف ومبادرات الملتقى لهذا العام، وعـرض المسار الزمني لتنفيذ المبادرات، والتأكد من معرفة المنسقين بالضوابط والشروط، وآلية التقديم الإلكتروني عبر منصة «مبادرتي» الرقمية. وأضاف إن حلقة النقاش تسبق فتح بوابة المبادرات للجهات الحكومية والخاصة، غدا الإثنين، لاستقبال المبادرات على مدار شهر كامل، وتعقبها، خلال أيام، فتح بوابة المبادرات للأفراد لاستقبال مبادراتهم الفردية.

وتهدف الحلقة، إلى توضيح معايير صناعة مبادرات الجهات وفق أهداف ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ، واستيفاء الشروط ورفعها إلكترونيا على منصة «مبادرتي» الرقمية وفق الموضوع المحدد لهذا العام، وطريقة صياغة المبادرات، وكيفية رفعها على الموقع، وآلية تحكيم المبادرات ومعايير التقييم، والمهارات والمعارف اللازمة لبناء المبادرات.