شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت، مبادرة «شرقية خضراء»، إحدى مبادرات أمانة المنطقة الشرقية أول أمس، في خمس مجمعات تجاريّة لمدة يومين، تضمّنت التوعية بأهمية التشجير وكيفية الحفاظ على البيئة الزراعية، التي تأتي بالتزامن مع قرب موسم التشجير.

وأوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات م. زياد مغربل، أنه مع قرب موسم التشجير واعتدال الأجواء، استهدفت الحملة فئة الأطفال، للمساهمة في تنشئتهم على غرس مفهوم حماية البيئة، والاهتمام بالمنظر الجمالي الرائع والخلاب للطبيعة، وأثرها النفسي والصحّي على الإنسان.

وأضاف إنه خلال الحملة تم توزيع بذور للأشجار البرية الملائمة لبيئة المملكة وغير المستهلكة للمياه، مثل أشجار السدر والغاف والنيم واللبخ والطلح، مع شرح وافٍ لكيفية زراعتها، إضافة إلى توزيع كتيبات وعلب تلوين، تشجّع الأطفال على ممارسة هواية الرسم والتلوين وترسّخ لديهم حب الأشجار والحفاظ عليها.

من جهته، قال مدير الحدائق وعمارة البيئة بأمانة المنطقة م. علي السالم أن المبادرة منذ انطلاقتها استهدفت زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كل شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه، وتم اختيار أشجار الظل وفق مواصفات عالية تحافظ على المظهر الجمالي العام، وتتحمل الجفاف والظروف المناخية المتغيرة، وتنتج أكسجين بنسبة عالية.