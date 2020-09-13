شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مبادرات للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

بلغت المجسمات الخرسانية للشعاب الصناعية، التي تم إنزالها في شاطئ نصف القمر 282 مجسما، والتي صنعت لتتناسب مع البيئة البحرية، وأدت إلى تواجد أكثر من 10 أنواع من الأسماك و3 أنواع من المرجان الحي. جاء ذلك خلال اجتماع بين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة م. عامر المطيري، ومدير التخطيط الحضري بهيئة تطوير المنطقة الشرقية د. عبدالمحسن الشبلي الخميس الماضي.

وأوضح م. المطيري أن الاجتماع جاء لبحث أوجه التعاون بين الجهتين بخصوص التميز البيئي للمنطقة والمحافظة عليها وتنميتها، كما تم استعراض 8 مبادرات بالمنطقة للتنمية المستدامة للمراعي والغابات، وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر.

ولفت إلى رصد مناطق التميز البيئي والمقومات المتعددة للمنطقة ذات القيمة الاقتصادية والسياحية والجمالية وتعزيز دور الفرع بالاهتمام بها.

وأشار إلى استعراض مذكرات التفاهم في مجال التشجير والشراكات المجتمعية لرفع المستوى البيئي واستثمار المتنزهات الوطنية وتسجيلها وتوثيقها لأملاك الوزارة، والتوسع بالمحميات الطبيعية.