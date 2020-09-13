شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مبادرات للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح م. المطيري أن الاجتماع جاء لبحث أوجه التعاون بين الجهتين بخصوص التميز البيئي للمنطقة والمحافظة عليها وتنميتها، كما تم استعراض 8 مبادرات بالمنطقة للتنمية المستدامة للمراعي والغابات، وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر.
ولفت إلى رصد مناطق التميز البيئي والمقومات المتعددة للمنطقة ذات القيمة الاقتصادية والسياحية والجمالية وتعزيز دور الفرع بالاهتمام بها.
وأشار إلى استعراض مذكرات التفاهم في مجال التشجير والشراكات المجتمعية لرفع المستوى البيئي واستثمار المتنزهات الوطنية وتسجيلها وتوثيقها لأملاك الوزارة، والتوسع بالمحميات الطبيعية.
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