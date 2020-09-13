شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تدعم الجهود الاستثمارية بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقباله وفدا من أمانة العاصمة المقدسة، بمقر الأمانة، والتي مثلها مدير عام التقنية الرقمية نايف هوساوي، ومدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات م. متعب العتيبي، ومدير إدارة المدينة الذكية طلال يماني، ومدير إدارة العقود ومتابعة التحصيل راكان علي، ومستشارة الأمين م. ريهاف الشريف، للاطلاع على جهود أمانة الشرقية في مجال تطوير الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والتي تأتي من مبدأ التعاون بين الأمانات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
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