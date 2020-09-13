شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 854 موقعا في يوم والان نبدء بالتفاصيل
وواصلت الأمانة جهودها للحد من انتشار الفيروس، ونفذت حملات غسل وتعقيم وتطهير في 854 موقعا، باستخدام 151548 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 446 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 6873 طنا من النفايات، وإزالة 2984 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 8804 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى والملاحظات التي تعنى بكافة الخدمات البلدية في المنطقة، وتستقبل الشكاوى والبلاغات عبر مركز 940.
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