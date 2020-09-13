شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف 21 قطعة أرض بحي العليا والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الخبر الأسبوع الماضي حملة تنظيف ومسح لـ 21 قطعة أرض فضاء بحي العليا، ضمن أهدافها الرامية للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للمدينة وتحسين المشهد الحضري. وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أن الحملة تأتي من الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة بها والارتقاء بمستوى الخدمات ودورها في تشكيل الوجه الحضاري للمنطقة، وحماية البيئة والحد من تلوثها، وتستهدف إزالة كافة الحشائش المنتشرة في الأراضي الفضاء، حفاظا على عدم تجمع الحشرات والقوارض فيها، مما قد يتسبب في أذى ومضايقة للسكان، حيث يتم ذلك بشكل أسبوعي في كافة أحياء الخبر.

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