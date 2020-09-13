شكرا لقرائتكم خبر عن 86 ألف فحص كورونا بتقنية «البلمرة الجزيئية» والان نبدء بالتفاصيل

أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية بمحافظة الأحساء، أكثر من 86.000 عيّنة فحص لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية «PCR TEST» منذ بدء العمل فيه، وحتى الآن.

وأوضح التجمع الصحي بالأحساء لـ«اليوم»، أن المختبر أسهم في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج العينات في فترة قياسية، كما أسهم في تعزيز الوقاية من فيروس «كورونا».

وأكد التجمع أن جميع الفحوصات يتم إجراؤها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بواسطة قوى عاملة مؤهلة ومدربة للتعامل مع فحص العينات المخبرية، وتقنيات حديثة عالية الدقة والتخصص لضمان دقة النتائج والمخرجات.

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وافتتح مختبر الجزيئيات الحيوية بالأحساء في شهر يونيو العام الجاري بطاقة استيعابية تبلغ 600 عينة يومية، وتم التوسع في تقديم الخدمات فيه حتى بلغت طاقته الاستيعابية أكثر من 2400 عينة يوميًا.

ويتيح المختبر إجراء الفحص المخبري لفيروس «كورونا»، وذلك بعد اكتمال تجهيزه بأحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص، ودعمه بجميع المستلزمات اللازمة وتدريب العاملين فيه على إجراء الفحوص، واعتماده من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحته.

وقدمت عيادات «تطمن» في الأحساء خدماتها لـ 77.608 مستفيدين، منذ بدء العمل بها وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وتقدم عيادات «تطمن» خدماتها حاليًا من خلال 6 مراكز، وهي: مركز صحي الصالحية، البندرية، حزم المبرز، الشعبة، الجشة، المركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، بدون حجز موعد سابق.