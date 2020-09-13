شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد «الجراحة العامة» بالقطيف المركزي والان نبدء بالتفاصيل

جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد شهادة الاختصاص السعودية ببرنامج الجراحة العامة بمستشفى القطيف المركزي لمدة 4 سنوات قادمة، بناء على الصلاحيات المخولة للهيئة واستنادا على تقرير زيارة لجنة الاعتماد.

ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمتدربين بالمركز، 3 القبول السنوي، و9 المستوى المبتدئ، و6 المستوى المتقدم، و15 لباقي المستويات.

ووضعت الهيئة ملاحظات منها ضرورة تفعيل لجنة البرامج التدريبية وتوثيق اجتماعاتها، وتبني أهداف وغايات البرنامج، وبذل جهودا أكثر في الإشراف، وعمل تقييم داخلي، واستقطاب استشاريين في بعض التخصصات، ومراعاة جميع ملاحظات تقرير لجنة الاعتماد. إضافة إلى تنفيذ دورات معتمدة، منها ما يختص بالعناية الحرجة، وطب الطوارئ.