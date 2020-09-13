شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد «الجراحة العامة» بالقطيف المركزي والان نبدء بالتفاصيل
ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمتدربين بالمركز، 3 القبول السنوي، و9 المستوى المبتدئ، و6 المستوى المتقدم، و15 لباقي المستويات.
ووضعت الهيئة ملاحظات منها ضرورة تفعيل لجنة البرامج التدريبية وتوثيق اجتماعاتها، وتبني أهداف وغايات البرنامج، وبذل جهودا أكثر في الإشراف، وعمل تقييم داخلي، واستقطاب استشاريين في بعض التخصصات، ومراعاة جميع ملاحظات تقرير لجنة الاعتماد. إضافة إلى تنفيذ دورات معتمدة، منها ما يختص بالعناية الحرجة، وطب الطوارئ.
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