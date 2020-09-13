شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف ريال أعلى سعر في مزاد تمور الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

كشفت انطلاقة مزاد موسم صرام تمور محافظة الأحساء في مدينة الملك عبدالله للتمور، عن بداية مشجعة وقوية بحسب ما أكده رواد المزاد، نظير ارتفاع القيمة السوقية مع بواكير قطف الثمار من الواحة. ولفت مختصون إلى أن موسم العام الجاري سيكون مختلفا عن السنوات الماضية، نظير تناسب الأجواء لمراحل نضوج التمرة، إضافة إلى ما يمتلكه المزاد من مقومات النجاح من لجان الجودة ومكافحة الغش والفرز.

بداية مشجعة

وأوضح مدير مدينة الملك عبدالله للتمور م. محمد السماعيل، أن المزاد يسجل دخول قرابة 90 مركبة محملة بأنواع التمور، وذلك يعتبر بداية مشجعة، وسط توقعات بأن الأسبوع القادم مع دخول مراحل الصرام لتمور الخلاص سيكون أفضل، لافتا إلى أن بداية المزاد تشمل صنف الشيشي، الذي وصله أعلى سعر بيع له 10 آلاف لسعر المن، بينما الخلاص المميز ذو الحبة الكبيرة حقق قفزات نوعية ليصل سعره إلى 23 ألف ريال للمن الواحد.

خطوات تطويرية

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وأشار السماعيل إلى أن اللجنة المنظمة من خلال إقرار تنظيم تفويج المركبات للمزاد، تسعى إلى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول، موضحاً أن استمرارية تنظيم موسم الصرام جاءت نظير ما تحقق عبره من تصاعد إيجابي في جذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد وتنظيم آلية البيع، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور من خلال تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.

تعاون وتنسيق

يذكر أن المزاد تنظمه أمانة الأحساء، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص برئاسة محافظة الأحساء «غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وجامعة الملك فيصل، المجلس البلدي، مركز النخيل والتمور، الجهات الأمنية».