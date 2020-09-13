شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة «جزئية» لشارع الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح، خلال جولته التفقدية لمتابعة الأعمال النهائية، أن المشروع يربط شارع الملك عبدالعزيز بشارع الناصرة، الذي يخدم الخارج من تاروت شمالًا، مشيرًا إلى أن الطريق سيخدم المحافظة عامة.
وأضاف إن الشارع سيسهم في ربط سكان المحافظة بالطرق الرئيسة السريعة، مبينا أنه أوشك على الانتهاء، وسيحقق الانسياب والسلامة المرورية لسكان المحافظة.
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