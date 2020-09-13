- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، من خلال مرانه الثاني في الدوحة، بينما كشفت الفحوص التي خضع لها عناصر الفريق سلامتهم من فيروس كورونا.
وشهدت تدريبات الأصفر مشاركة جميع لاعبيه الجدد، يتقدمهم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، والثلاثي السعودي عبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي وعبدالعزيز علاوي في أول حصة تدريبية لهم مع فريقهم الجديد.
دوري أبطال آسيا النصر
النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، من خلال مرانه الثاني في الدوحة، بينما كشفت الفحوص التي خضع لها عناصر الفريق سلامتهم من فيروس كورونا.
وشهدت تدريبات الأصفر مشاركة جميع لاعبيه الجدد، يتقدمهم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، والثلاثي السعودي عبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي وعبدالعزيز علاوي في أول حصة تدريبية لهم مع فريقهم الجديد.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
01:19 AM
الفحوص كشفت سلامة عناصر الفريق من فيروس كورونا
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، من خلال مرانه الثاني في الدوحة، بينما كشفت الفحوص التي خضع لها عناصر الفريق سلامتهم من فيروس كورونا.
وشهدت تدريبات الأصفر مشاركة جميع لاعبيه الجدد، يتقدمهم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، والثلاثي السعودي عبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي وعبدالعزيز علاوي في أول حصة تدريبية لهم مع فريقهم الجديد.
، النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.