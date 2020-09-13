، السفير الأمريكي يؤكد للرئيس هادي دعم بلاده لوحدة اليمن واستقراره ،

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أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل دعم حكومة بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.
كما أكد السفير هنزل دعم الولايات المتحدة لتعزيز مجالات التعاون مع اليمن في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في الرياض، وبحث فيه الجانبان جملة من القضايا المتصلة بالشأن اليمني.
كما ناقش الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتكرار محاولاتها البائسة نحو نزيف الدم تجاه اليمنيين لإرضاء مشاريع وأجندة إيران في المنطقة، فضلاً عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.
وأشار السفير إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس اليمني الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن؛ لما يمثل ذلك من أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم.
من جهته، جدَّد الرئيس اليمني التشديد على أهمية السلام، ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيقه وفقًا للمبادرات والقرارات ذات الصلة.الرئيس اليمني
السفير الأمريكي يؤكد للرئيس هادي دعم بلاده لوحدة اليمن واستقرارهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-13
أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل دعم حكومة بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.
كما أكد السفير هنزل دعم الولايات المتحدة لتعزيز مجالات التعاون مع اليمن في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في الرياض، وبحث فيه الجانبان جملة من القضايا المتصلة بالشأن اليمني.
كما ناقش الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتكرار محاولاتها البائسة نحو نزيف الدم تجاه اليمنيين لإرضاء مشاريع وأجندة إيران في المنطقة، فضلاً عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.
وأشار السفير إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس اليمني الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن؛ لما يمثل ذلك من أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم.
من جهته، جدَّد الرئيس اليمني التشديد على أهمية السلام، ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيقه وفقًا للمبادرات والقرارات ذات الصلة.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
01:20 AM
بحثا جملة من القضايا المتصلة بالشأن اليمني في لقائهما بالرياض
أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل دعم حكومة بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.
كما أكد السفير هنزل دعم الولايات المتحدة لتعزيز مجالات التعاون مع اليمن في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في الرياض، وبحث فيه الجانبان جملة من القضايا المتصلة بالشأن اليمني.
كما ناقش الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتكرار محاولاتها البائسة نحو نزيف الدم تجاه اليمنيين لإرضاء مشاريع وأجندة إيران في المنطقة، فضلاً عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.
وأشار السفير إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس اليمني الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن؛ لما يمثل ذلك من أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم.
من جهته، جدَّد الرئيس اليمني التشديد على أهمية السلام، ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيقه وفقًا للمبادرات والقرارات ذات الصلة.
، السفير الأمريكي يؤكد للرئيس هادي دعم بلاده لوحدة اليمن واستقراره ،
المصدر : الخليج 365
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