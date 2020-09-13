شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة تقدم هدية لزوجها بعد زواجه من أخرى والأخير يفاجئها برد مثير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو مواطنة تقدم هدية لزوجها بمناسبة زواجه من أخرى، مما أثار إعجاب عدد كبير من المواطنين.

وبدا في المقطع المواطنة نظمت احتفالية خاصة لزوجها عبارة عن بوكيه ورد وزينة وتورتاية " كعكة " مكتوب عليها:" ألف مبروك يا أبو عمر زوجتك أم عمر ألف مبروك الملكة يا أبو عمر ".

وقالت المواطنة في المقطع:" في مناسبة زواج زوجي حبيت أقدم له الهدية المتواضعة مني له ألف ألف مبروك يا أبو عمر "، فرد عليها الزوج، قائلا:" الله يبارك فيكي يا أم عمر ما غريب عليكي هذا الفعل يا أم عمر.. الله يجعلك ذخرا ليا دنيا وأخرة ولا يحرمني منك ".

وردت المواطنة على دعوات زوجها لها:" اللهم يخليك تاج فوق رؤوسنا "، كما ظهرت طفلتيه في الفيديو تهنئان والدهما:" ألف مبروك يا بابا ".