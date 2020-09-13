شكرا لمتابعة خبر عن التقاعد تعلن عن موعد صرف معاش سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن موعد صرف المعاش الخاص بشهر سبتمبر الحالي، والذي يتزامن مع إجازة اليوم الوطني. كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن موعد صرف المعاش الخاص بشهر سبتمبر الحالي، والذي يتزامن مع إجازة اليوم الوطني. وعرض حساب خدمة عملاء "مؤسسة التقاعد" قائمة أيام صرف المعاش الخاص بكل شهر للعام الحالي. وأكدت المؤسسة على أن موعد صرف المعاش للشهر الحالي سيكون يوم 24 سبتمبر، كما حدد مسبقًا دون تغيير.

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