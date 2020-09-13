80% من المصابين أعراضهم بسيطة.. «الصحة» تحدد الحالات التي تحتاج إلى العزل المنزلي وشروطه

أوضحت وزارة الصحة، أن ٨٠٪ من الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، أعراضهم بسيطة أو بدون أعراض، ويمكن تعافيهم في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى.

تعريف العزل المنزلي

العزل المنزلي هو فصل الشخص المؤكدةِ إصابتُه بمرض فيروس كورونا كوفيد 19، أو المشتبه بإصابته عمن حوله في المنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض.

الحالات التي تستدعي العزل المنزلي

يجب العزل المنزلي عند تأكد الإصابة (الحالات الإيجابية) أو عند الاشتباه بالإصابة بكوفيد 19 وهم كالتالي:

– من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى.

– الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل.

– المخالطون للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة وفي انتظار نتائج العينات.

ونصحت الوزارة من يشك في إصابته بالفيروس لكنه غير متأكد، بأن يسارع بالاتصال على مركز الاتصال ٩٣٧ لتقييم حالته الصحية.

شروط العزل المنزلي

– وجود غرفة نوم مخصصة بعيدًا عن الآخرين قدر الإمكان.

– وجود دورة مياه منفصلة إذا أمكن. أما عند وجود دورة مياه مشتركة فيجب الحرص على تعقيمها بعد كل استخدام.

– فتح النوافذ باستمرار والحرص على التهوية الجيدة.

– تعقيم الأسطح الكثيرة الاستخدام، مثل مقابض الأبواب.

من يقوم بالرعاية في المنزل؟

شددت الوزارة على أنه حتى لا تنتقل العدوى إلى الآخرين في المنزل، لا بد من الالتزام بالتالي:

– تخصيص شخص واحد يقوم بالرعاية والمساعدة عند الحاجة.

– توعيته بالاحترازات الوقائية، ومن ذلك طريقة غسل اليدين ولبس الكمامة وكذلك القفاز.

– إلزامه بلبس أدوات الوقاية (القفازات والكمامة) في كل مرة يتواصل فيها مع الشخص المنعزل.

ماذا يجب عليك خلال فترة العزل؟

– لا تخرج من منزلك إلا عند الحاجة كالحصول على الرعاية الطبية.

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– اعزل نفسك في غرفة جيدة التهوية.

– قلل حركتك داخل المنزل.

– تناول الطعام الصحي وأكثر من الخضار والفواكه وشرب كثير من السوائل ولا تشارك طعامك مع أي أحد.

– تجنب استقبال الزوار، خاصةً الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض حادة.

– راقب الأعراض وعند الشعور بالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة التنفس اتصل على 937.

– إذا كان لديك موعد طبي لا يمكن تأجيله، فاتصل وأخبرهم أنك مصاب أو قد يكون لديك COVID–19.

– ابتعد عن الحيوانات الأليفة في المنزل للاحتياط.

احترازات أساسية

– ارتداء الكمامة الطبية للمصاب ومن يقدم الرعاية.

– اترك مسافة مترين عند الحاجة إلى التواصل مع من حولك.

– قم بتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس.

– اغسل يديك أو عقمهما باستمرار.

عنايتك الشخصية

– عقم الغرفة ونظفها يوميًّا.

– اغسل ملابسك (بدرجة 60° – 90°) ثم جففها جيدًا.

– خصص دورة مياه لك.

– لا تشارك أدواتك الخاصة مع الآخرين.

– استخدم سلة مهملات ذات غطاء محكم.

– استخدم الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد.

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