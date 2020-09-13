«التجارة»: شنطة الإسعافات الأولية في السيارة ضرورة

بمناسبة يومها العالمي
شددت وزارة التجارة، اليوم السبت، على ضرورة توافر شنطة الإسعافات الأولية في السيارات؛ حيث أطلقت حملة «أغلى شنطة» بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية.
وتأتي حملة وزارة التجارة لتأكيد أهمية توافر كافة اشتراطات السلامة داخل المركبات، وفقًا للمواصفات السعودية المُطبَّقة على السيارات الجديدة، بدءًا من عام 2018.
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