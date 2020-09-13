«الدفاع المدني» يتمكن من إخماد حريق بحلقة الأعلاف في مكة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من إخماد حريق اندلع بحلقة الأعلاف.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغاً في تمام الساعة «18:10» يفيد عن مشاهدة تصاعد أدخنة من الحلقة.

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وأشار، إلى أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وبيّن، أنه بالوصول أتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمجموعة أعلاف بحلقة أعلاف العكيشية؛ حيث قامت الفرق على الفور بعزل منطقة الاشتعال التي تقدر بـ٦٠٠م٢، واحتواء الحريق دون الانتشار للمواقع المجاورة وإخماد الحريق بشكل تام.

وقد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع ولم تسجل إصابات ولله الحمد.