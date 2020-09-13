أمانة جدة تقيم ورشة تحديد المخاطر في الإجراءات البلدية

تنظم أمانة جدة ممثلة في إدارة التوعية ومكافحة الفساد يوم الإثنين 26 / 01 / 1442هـ ورشة عمل تحت عنوان " تحديد المخاطر في الإجراءات البلدية" بمبنى أمانة محافظة جدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح مدير التوعية ومكافحة الفساد بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية الدكتور فيصل المالكي، أن الورشة تأتي في أطار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق و"نزاهة" بمشاركة ممثلون من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذا لما تضمنته ونصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

مضيفاً أن الورشة سوف تسلط الضوء على عدد من المحاول التي سوف يقدمها الدكتور موسى العويس من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتتعلق بالأدوار المناطة بالمسؤولين في الإدارات ومراقبة أداء الموظفين والتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة وإنجازها في الوقت المحدد وبعيداً عن المخاطر.