الرئيس اليمني: يجب العمل الجاد على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الأحد 13 سبتمبر 2020

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والذي قال انه "يصب في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء".



وأشاد هادي خلال اجتماع عقده، مساء السبت، مع نائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، بجهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم لليمن وعلى مختلف المستويات.

ووقف الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وخاصة ما يتصل بالاوضاع الخدمية والمعيشية والتطورات الميدانية.

وكانت السعودية قدمت، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020م.

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كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوم.

وكلف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء الحالي، معين عبد الملك، بتشكيل حكومة جديدة، بناءاً على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كما عين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، والعميد محمد الحامدي، مديراً للشرطة فيها، و ترقيته إلى رتبة لواء.

بالمقابل أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ، تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية.

كما وصلت لجنة عسكرية سعودية إلى مدينة عدن، ضمن خطوات تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.