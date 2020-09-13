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أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا برؤساء بعثات الأندية السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 "النصر، التعاون، الهلال، والأهلي" والتي تستعد لاستئناف المسابقة في غرب آسيا بعد غد الاثنين في الدوحة.
واطمأن المسحل على حالة المصابين من بعثة الهلال بعد ثبوت إصابة 6 من أفراد البعثة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" متمنيًا لهم الشفاء العاجل، والسلامة لجميع أفراد بعثات الأندية الأربعة.
وأكد المسحل وقوف الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم وخدمة ممثلي الوطن وتسخير الإمكانات المطلوبة لكل الأندية للظهور بشكل مميز وتحقيق الأهداف المرجوة.
وثمّن المسحل الدعم والاهتمام المباشرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للأندية الأربعة ومتابعته المستمرة لكل احتياجاتهم، معربًا عن ثقته في قدرة ممثلي المملكة على تقديم مستوى كبير مشرف للكرة السعودية.دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 12:47 AM
بعد إصابة 6 من اللاعبين بفيروس كورونا
أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا برؤساء بعثات الأندية السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 "النصر، التعاون، الهلال، والأهلي" والتي تستعد لاستئناف المسابقة في غرب آسيا بعد غد الاثنين في الدوحة.
واطمأن المسحل على حالة المصابين من بعثة الهلال بعد ثبوت إصابة 6 من أفراد البعثة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" متمنيًا لهم الشفاء العاجل، والسلامة لجميع أفراد بعثات الأندية الأربعة.
وأكد المسحل وقوف الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم وخدمة ممثلي الوطن وتسخير الإمكانات المطلوبة لكل الأندية للظهور بشكل مميز وتحقيق الأهداف المرجوة.
وثمّن المسحل الدعم والاهتمام المباشرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للأندية الأربعة ومتابعته المستمرة لكل احتياجاتهم، معربًا عن ثقته في قدرة ممثلي المملكة على تقديم مستوى كبير مشرف للكرة السعودية.
، "المسحل" يطمئن على حالة المصابين من بعثة فريق الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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