شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد السعودي يطمئن على مصابي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-13 رئيس الاتحاد السعودي يطمئن على مصابي الهلال بعد اصابة 5 لاعبين بفايروس كورونا Advertisements متابعات الخليج 365 - الرياض أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أمس السبت اتصالا هاتفيا برؤساء بعثات الأندية السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 “النصر، التعاون، الهلال، والأهلي” والتي تستعد الاستئناف المسابقة في غرب آسيا بعد غير الاثنين في الدوحة.

واطمأن المسحل على حالة المصابين من بعثة الهلال بعد ثبوت إصابة 6 من أفراد البعثة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” متمنيا لهم الشفاء العاجل، والسلامة لجميع أفراد بعثات الأندية الأربعة.

وأكد المسحل وقوف الاتحاد السعودي لكرة القدم الدعم وخدمة

ممثلي الوطن وتسخير الإمكانات المطلوبة لكافة الأندية للظهور بشكل مميز وتحقيق الأهداف المرجوة.

وثقن المسحل الدعم والاهتمام المباشرين من سمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للأندية الأربعة ومتابعته المستمرة لكافة احتياجاتهم، معرا عن ثقته في قدرة ممثلي المملكة على تقديم مستوى كبير مشرف للكرة السعودية.



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