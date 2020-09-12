نزح 50 طنًّا من تجمعات مياه الأمطار في بارق

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

نزحت فرق الطوارئ في بلدية محافظة بارق أكثر من 50 طنًّا من تجمعات مياه الأمطار، بعد هطولها بغزارة على المحافظة أمس.

وأوضح رئيس بلدية بارق، المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، أن فرق الطوارئ باشرت أمس أعمالها في الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال نزح تجمعات المياه من الطرق ومسح الطرقات المتضررة من السيول.

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وأكد آل مبشر وجود استعداد دائم للبلدية لاستقبال البلاغات عبر 940 وجميع وسائل التواصل للبلدية، منوهًا إلى أن البلدية تواصل جهودها في وضع حلول جذرية لبعض المواقع في الشوارع العامة التي يتكرر فيها تجمعات مياه الأمطار لمعالجة وضعها، مشددًا على متابعات الخليج 365 والمقيم بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج وقت هطول الأمطار حرصًا على سلامتهم.

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