السعودية | شاهد أول حضور افتراضي في الملاعب السعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - في بادرة تعد الأولى على مدرجات الملاعب السعودية خلال جائحة كورونا، وزع نادي الوحدة ١٠٠ صورة لمشجعي النادي على كراسي مدرجات صالة كرة الطائرة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع نادي الوحدة والأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، بصالة نادي الوحدة عصر اليوم السبت.

وقال عضو مدرج الوحدة التاريخي "عبدالرزاق محبوب" لـ"العربية.نت": تم توزيع صور مشجعي النادي، كما قام المدرج بوضع التباعد الاجتماعي كعملية افتراضية للحضور الجماهيري للملاعب الرياضية.

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وقال: "كما تم توزيع عدد من الأعلام وشعارات النادي في الصالة الرياضة، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المدرجات السعودية، بدعم إدارة النادي مُمثلة في مُشرف اللعبة فيصل قايد وعمل مجموعة مدرج الوحدة التاريخي.

وأضاف: "هدفنا من هذه البادرة إلى الايعاز بأن جمهور الوحـدة موجود رغم منع الحضور الاحترازي، وتقديراً من إدارة النادي لدور الجمهور، وكذلك بث روح الحماس في اللاعبين ومؤازرتهم".

وعلى صعيد متصل، توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين اليوم فريق الأهلي بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ليحقق البطولة الثانية في هذا الموسم بعد تحقيقه لقب الدوري.