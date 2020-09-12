- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف المعاش الخاص بشهر سبتمبر الحالي، والذي يتزامن مع إجازة اليوم الوطني، سيكون في موعده دون تغيير.
يأتي ذلك بعد أن تلقت المؤسسة عددًا من الأسئلة حول تقديم أو تأخير موعد صرف المعاش لتزامنه مع إجازة اليوم الوطني.
وعرض حساب خدمة عملاء "مؤسسة التقاعد" على "تويتر" قائمة أيام صرف المعاش الخاص بكل شهر للعام الحالي.
وذكرت المؤسسة أن موعد صرف المعاش للشهر الحالي سيكون يوم 24 سبتمبر، كما حدد مسبقًا دون تغيير.المؤسسة العامة للتقاعد
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 11:30 PM
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف المعاش الخاص بشهر سبتمبر الحالي، والذي يتزامن مع إجازة اليوم الوطني، سيكون في موعده دون تغيير.
يأتي ذلك بعد أن تلقت المؤسسة عددًا من الأسئلة حول تقديم أو تأخير موعد صرف المعاش لتزامنه مع إجازة اليوم الوطني.
وعرض حساب خدمة عملاء "مؤسسة التقاعد" على "تويتر" قائمة أيام صرف المعاش الخاص بكل شهر للعام الحالي.
وذكرت المؤسسة أن موعد صرف المعاش للشهر الحالي سيكون يوم 24 سبتمبر، كما حدد مسبقًا دون تغيير.
، يتزامن مع إجازة اليوم الوطني.. هذا موعد صرف معاش سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر يتزامن مع إجازة اليوم الوطني.. هذا موعد صرف معاش سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.