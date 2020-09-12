شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للملك سعود ونجله الأمير مشهور قبل 63 عاما في مستشفى بأمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق فيديو نادر زيارة الملك سعود لأمريكا مع الأمير مشهور عام 1957 م، أي قبل 63 عامًا، وهو الأبن الـ 29 للملك سعود.

وأظهر الفيديو تواجد الملك سعود رحمه الله ونجله الأمير مشهور عندما كان طفلًا في مستشفى والتر ريد؛ حيث كان يتلقى الأمير العلاج.

ودون على الفيديو أن الملك سعود لديه 109 من الأبناء، إلا أنه له 110 من الأبناء، الذكور 53 والبنات 57.