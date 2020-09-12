شكرا لمتابعة خبر عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثالث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اعتمدت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثالث، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437. اعتمدت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثالث، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437. وأوضحت الوزارة أنه سيتم متابعة الحصص فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب. للإطلاع على الجدول شاهد: Advertisements

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