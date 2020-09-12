شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": يُحذر من بلع الإسبرين لعلاج الجلطات القلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أيهما أسرع في المفعول على الجلطات مضغ الأسبرين أم بلعه. أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أيهما أسرع في المفعول على الجلطات مضغ الأسبرين أم بلعه. وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" مضغ حبة الأسبرين أسرع ب ٧ دقائق في حصول تأثيرها على الجلطة القلبية من بلعها مباشرةً ". وأشار النمر إلى البكاء يرفع الضغط مؤقتا لكن النوم بعده مباشرة لا يسبب الجلطات.

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