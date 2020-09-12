"الماجد" يوضح حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم شراء البائع ما باعه بثمن أكبر.
وقال الماجد خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " على قناة " الرسالة ":" هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم فإذا كان هناك اتفاق بين البائع والمشتري سواء طالت المدة أو قصرت فهذا لا يجوز ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق وإنما جاءت موافقة عادية فلا بأس من ذلك ".
ولفت الماجد:" أجاز أئمة المذهب الكثير من الصور التي لا يوجد فيها اتفاق صريح أو ضمني سواء مراودة أو اتفاق أو مواطأة وبالتالي يجوز أن ترجع السلعة واعتبارها بيع شرعي ".
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