شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر. أوضح الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر. وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " المنتحر عاصي ولكن لايمنع أن يصلى عليه ويدعى له مهما كبرت المعصية والذنب وفترجو له أن يغفر الله ذنبه. وأضاف : ويجوز أن ندعو ونتصدق له مهما كان الذنب الذي ارتكبه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.