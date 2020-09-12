كلاسيرا قصة نجاح تجوب العالم بطلها إبن الوطن م. محمد المدني #منصه_كلاسيرا_شريك_نجاح

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يمكن البعض يعرف “كلاسيرا” كشركة أمريكية من “السيليكون ڤالي” متميزة في أنظمة التعلم الإلكتروني، وكمشغّل لأكبر المنشآت والوزارات التعليمية بالمنطقة. لكن الكثير راح يتفاجأ لو عرف أن هذا الإنجاز اللي بأمريكا والمنطقة كان خلفه رائد أعمال سعودي! #ثريد_منشأة

خلونا نبدأ القصة، م. محمد المدني لما كان طالب في أول جامعة؛ شغفه فاق عمره بمراحل ???????? وبالرغم من صغر سنّه؛ فكّر وقتها يأسّس مشروع، لكن كان محتاج لفريق، فطرح الفكرة على بعض زملائه بالجامعة واللي من بينهم رفيق رحلته إلى الآن وشريكه محمد العشماوي، ومن هنا كانت الانطلاقة. #ثريد_منشأة

انطلقوا في تأسيس شركة للتصميم والتقنية، واشتغلوا مع عملاء كبار في هذاك الوقت???????? صحيح كانت الفائدة جدًا قليلة؛ لكن كانوا مستعدين يضحّون. بعدها، انطلق م. محمد المدني لإكمال دراسته في أمريكا من السنة الثانية من الجامعة، ومن هناك .. طرت في باله فكرة منصة تعليمية. #ثريد_منشأة

ليه تعليمية بالذات؟ ???? لأن عنده شغف لتأسيس مشروع يطّور من التعليم، وكانت والدته تشجعه منذ صغره يعمل عمل نافع للمجتمع وأفضل ما يفيد الناس هو “التعليم”. بالإضافة أن والده ورموز عائلية أخرى يعملون في المجال الأكاديمي، فهذا أعطاه حافز كبير ???????? #ثريد_منشأة

وفعلًا بنوا المنصة بهدف إعادة تعريف التعلم الإلكتروني، وتميزوا فيها بتحويل المدراس إلى مدارس افتراضية متكاملة، يميزها التعلم بالترفيه (Gamfication)، والتعلم المخصص للفرد بالذكاء الاصطناعي (A.I)، والتعلم الاجتماعي (Soicial learning). #ثريد_منشأة

في 2012 انطلقت “كلاسيرا” رسميًا من أمريكا، وتأسست في الـ “سيليكون ڤالي”، وكان هدفهم الأول الاستفادة من خبرات شركات التقنية العملاقة مثل جوجل وأبل. وبالرغم من شراسة السوق الأمريكي في المنافسة؛ إلا أنهم أقنعوا مجموعة من أعلى المدارس تصنيفًا بأمريكا للتحول لـ“كلاسيرا”???????? #ثريد_منشأة

???? عام 2013 قرر المدني التركيز على سوق الشرق الأوسط بداية بالسعودية؛ لشغفه بتطوير التعليم في المنطقة مع إكمال توسعهم بأمريكا ???? ولأنهم من البداية أصحاب تحدي ويبحثون عن النجاح???? دخلوه من أصعب طرقه ???????? #ثريد_منشأة

عام 2014 جازفوا بتنظيم حفل كبير باسم (مستقبل التعلّم الذكي)، ودفعوا فيه تقريبًا ثلثي ما يملكون. حضر هذا الحفل كثير من الوجهاء ورجال الأعمال وممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة، لكن النتيجة كانت تستاهل هالمجازفة لأنه كان نقطة التحول???????? #ثريد_منشأة

وقعوا بعد هذا الحفل -بفضل الله- عقود مع العديد من الجهات مثل “مؤسسة موهبة”، وعدد من كبرى السلاسل التعليمية، وارتفع عدد المسجلين من 3000 مستخدم في عام 2012 إلى 150 ألف ???????? ومن هنا كانت انطلاقة النجاح المُبهرة لـ “كلاسيرا” ???? #ثريد_منشأة

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???? عام 2015 كان نقطة تحول أخرى! أطلقوا مبادرة “وطن واحد” المجانية، وكانت هالمبادرة مقدَّمة لتدريس طلاب الحد الجنوبي عند بداية توقف الدراسة خلال الحرب، وكانت تعتبر في حينها أكبر مدرسة افتراضية بالشرق الأوسط ???? #ثريد_منشأة

لحظة! ما انتهت إنجازات “كلاسيرا” ???????? توسعوا ليصبحوا أكبر مزود للتعلم الإلكتروني بالشرق الأوسط، وشغلوا العديد من وزارات التعليم والمدارس الخاصة، ووقعوا اتفاقية مع جامعة الدول العربية لخدمة وزارات التعليم في العالم العربي! يتبع … #ثريد_منشأة

والتميز ما كان مقصور على نجاحات إقليمية فقط؛ امتدت لنجاحات على مستوى عالمي حازوا خلالها على أعلى الجوائز العالمية تصنيفًا بالمجال، ومنها جائزة: (Bett)، (learning-awards)، (Gess)???? #ثريد_منشأة

مو بس إلى هذا الحد! صارت منصة “كلاسيرا” مرشحة رسميًا في واجهة بعض الجهات العالمية مثل مايكروسوفت و hp ! ???? #ثريد_منشأة

في عام 2016 ومن بعد لقاء بدأ من “السيليكون ڤالي”، وبعد تدقيق لجان متخصصة؛ تم اختيار “كلاسيرا” كأحد منفّذي مشروع التحول الرقمي لوزارة التعليم! وبدأ التطبيق على 150 مدرسة، وانتهى بتشغيل آلاف المدارس في أكثر من 25 مدينة، وتم وضع نجاح المشروع في تقرير وزارة المالية 2017. #ثريد_منشأة

“كلاسيرا” ما كانت تخدم الطلاب فقط وتقدم لهم التعليم عن بعد! كان عندهم مسار التدريب الافتراضي للجهات الحكومية والشركات، وخدموا جهات كثير مثل هيئة التخصصات الصحية لتطوير التدريب الافتراضي للأطباء وغيرها من القطاعات المختلفة. #ثريد_منشأة

في عام 2020 وأثناء جائحة كورونا أطلقوا مبادرة عالمية بعنوان: “تعليمنا لن يوقف” ووفروا المدارس الافتراضية للعديد من الوزارات والمدارس حول العالم. وحققت هذي المبادرة نجاح كبير، وتبنّتها جامعة الدول العربية وعدة وزارات وجهات عالمية، وأنقذت التعلّم لملايين الطلاب. #ثريد_منشأة

اليوم “كلاسيرا” أصبحت بيت خبرة للتعلّم الإلكتروني بأكبر حصة في الشرق الأوسط بالمجال، وأصبحت تُستضاف كمتحدث في المحافل الدولية مثل: المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة بنيويورك و بـ (Bett) -أكبر مؤتمر لتقنيات التعليم- وغيره. #ثريد_منشأة

وصارت تُقيم سنويًا حفل مستقل عن مستقبل الابتكار في التعلم الذكي (InnoXera) بمتحدثين من مختلف دول العالم، والآن أصبح لـ”كلاسيرا” تواجد في أكثر من 30 دولة، ووصلت لـ 10 ملايين مستخدم، وأصبحت الكثير من الشركات حول العالم تطلب وكالة منتجاتهم في دولهم. #ثريد_منشأة

وعشان قصتهم ملهمة للشباب، وأن ما فيه شيء مستحيل؛ لاحظوا الفرق كيف كانت مكاتبهم بالجامعة وإلى وين وصلوا الآن! وكيف وصلوا من فكرة وهم طلاب إلى عنصر مساعد وملهم لملايين الطلاب حول العالم. #ثريد_منشأة

وأخيرًا ، “كلاسيرا” .. يتطلّعون أنهم يكونوا ضمن أكبر 10 منصات بالعالم. ولأن #تشجيعهم_دعم_للوطن نبارك لهم هذي الإنجازات، ونتمنى لهم كل التوفيق -بإذن الله- ???????? @classerame @edreesy #ثريد_منشأة

