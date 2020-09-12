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”التجارة” و”الغذاء والدواء”: استدعاء الأشخاص الظاهرين في مقطع “القهوة” للتحقق من صحة ما ورد من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.
حيث صدر البيان الصحفي ما يلي نصه :-
تعلن وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، استدعاء أشخاص؛ ظهروا في مقطع “القهوة”؛ وذلك للتحقق من صحة ما ورد به من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع الأطراف كافة وفق نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام الغذاء، ونظام التجارة الإلكترونية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن أحد المشاهير في حسابه على سناب شات منتج قهوة.
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