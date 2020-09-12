في استجابة سريعة
في استجابةٍ سريعةٍ لشكوى مواطن، قامت الإدارة العامة للمرور السعودي بإصلاح إشارة بحي الملك فيصل بالروضة، عند تقاطع عابي سعيد الخدري مع شارع ابن رشيق.
وخلال نحو ساعتين من نشر مواطن صورًا توضح تلف الإشارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قام المرور على الفور بإصلاحها، موجهًا الشكر إلى المواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمت معالجة بلاغكم.. يسعدنا تواصلكم».
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كانت هذه تفاصيل خبر إصلاح عطل بإشارة مرور خلال ساعتين من تلقي بلاغ عبر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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