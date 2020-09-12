هل يعتبر المتعافي من كورونا ناقل للمرض؟.. «الصحة» تجيب

شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية..

دعت وزارة الصحة، المخالطين لمصابي كورونا المستجد «كوفيد – 19»، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الفيروس وتفادي الإصابة به. وجاء ذلك خلال رد الوزارة على تساؤل البعض بشأن مدى انتقال العدوى بعد تعافي المصاب من فيروس كورونا. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عند تواصلك مع مصاب قد تلتقط الفيروس وتنقله لشخص آخر لم تسبق له الإصابة؛ لذلك يجب الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية والحد من انتشار الفيروس». Advertisements اقرأ أيضًا: الصحة: تسجيل 643 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 903 حالات «الصحة» تجدد الدعوة للاستفادة بخدمات تطبيق «موعد»

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