استدعاء أشخاص ظهروا بـ«فيديو القهوة» للتحقق من صحة المعلومات

أعلنت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، استدعاء أشخاص ظهروا في «فيديو القهوة»، للتحقق من صحة ما ورد من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراءات النظامية مع الأطراف كافة، وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.

وأوضحت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، في بيان صحفي، أنه تم رصد إعلان تجاري في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ورد فيه ادعاءات حول القهوة وجودتها، وتم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المذكور، وسيتم التحقق مما ورد من أوصاف ومعلومات، وبناء على النتائج سيتم اتخاذ الإجراء النظامي مع الأطراف كافة، وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.